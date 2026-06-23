Nach Lebensmittelkontrolle: Betreiber verkündet Abschied – „Souk Kitchen“ in Rottweil dauerhaft geschlossen

„Souk Kitchen“-Betreiber Murat Altan hat sich mit einem Post auf Social Media von seinen Kunden verabschiedet. Wie geht es jetzt in der Markthalle weiter?
Erst im Oktober hatte Murat Altan das „Souk Kitchen“ in der Markthalle eröffnet, und war mit viel Energie und Ideen für seinen Imbiss, bei dem nicht nur Döner, sondern auch orientalische Speisen angeboten wurden, gestartet. Eine Beanstandung bei einer Lebensmittelkontrolle im April führte nun letztlich dazu, dass Murat Altan sich entschloss, seinen Imbiss dauerhaft zu schließen.