Nach Lebensmittelkontrolle: Betreiber verkündet Abschied – „Souk Kitchen“ in Rottweil dauerhaft geschlossen

„Souk Kitchen“-Betreiber Murat Altan hat sich mit einem Post auf Social Media von seinen Kunden verabschiedet. Wie geht es jetzt in der Markthalle weiter?

Erst im Oktober hatte Murat Altan das „Souk Kitchen“ in der Markthalle eröffnet, und war mit viel Energie und Ideen für seinen Imbiss, bei dem nicht nur Döner, sondern auch orientalische Speisen angeboten wurden, gestartet. Eine Beanstandung bei einer Lebensmittelkontrolle im April führte nun letztlich dazu, dass Murat Altan sich entschloss, seinen Imbiss dauerhaft zu schließen.

Im letzten Gespräch mit uns nannte er den Juli als Termin. Jetzt ist in den Sozialen Netzwerken zu lesen, dass das „Souk Kitchen“ bereits geschlossen ist. Dass Altan sich offenbar schon länger mit dem Gedanken beschäftigt hat, den Imbiss zu schließen, darauf ließ ein Post schließen, der im April aufgetaucht war. Dort war der Imbiss zum Verkauf angeboten. Darauf angesprochen, war die Anzeige nach einem Tag aber wieder verschwunden.

Doch nun verabschiedet er sich offenbar endgültig von seinen Gästen: „Auch wenn unsere Zeit in der Markthalle nur von kurzer Dauer war, blicken wir dankbar und stolz auf diese Zeit zurück. Es freut uns, Teil der Entwicklung der Markthalle gewesen zu sein und dazu beigetragen zu haben, viele neue Gäste für diesen besonderen Ort zu begeistern“, heißt es in seinem Post. Murat Altan und sein Team wünschen der Markthalle weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Neuer Pächter gesucht

Aber wie geht es nun weiter? Wieder ist ein Platz leer. „Wir suchen einen neuen Pächter“, informiert Markthallen-Eigentümer Jens von Stamm. Und er hat auch bereits genaue Vorstellungen, denn der Betrieb in dem leerstehenden Bereich soll möglichst bald wieder starten. „Wir möchten auf jeden Fall jemanden mit professioneller Erfahrung im Gastrobereich, der unser bestehendes Angebot erweitert und bereichert“, so von Stamm.

Döner könne er sich jetzt weniger vorstellen, ein italienisches oder orientalisches Angebot durchaus. Jens von Stamm freut sich jedenfalls schon auf Interessenten, die sich ein gutes Miteinander in der Markthalle vorstellen können. „Schade, dass das andere nicht funktioniert hat“, bedauert er.