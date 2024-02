Nach Lastwagenunfall bei Seewald: B 294 ist wieder komplett frei

1 Bereits am Montag wurde an der Unfallstelle eine mobile Ampel aufgestellt. Foto: Timo Beyer

Die halbseitige Sperrung auf der B 294 kurz vor Seewald ist aufgehoben. Damit müssen Autofahrer zwischen Freudenstadt und Seewald nicht mehr an einer provisorisch aufgestellten Ampel halten. Grund für die Vorübergehende Sperrung waren Aufräumarbeiten nach einem Lastwagenunfall am Montagnachmittag.









Ein Holztransporter war am Montag gegen 13.45 Uhr auf der B 294 von Freudenstadt kommend kurz vor Besenfeld von der Straße abgekommen und umgekippt. In der Folge war die Bundesstraße an der Unfallstelle ab dem frühen Montagnachmittag halbseitig gesperrt.