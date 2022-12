5 Die Stadtmusik trotzt mit weihnachtlichen Weisen der Kälte. Foto: Hübner

Überaus gut kam der Weihnachtsmarkt an, der nach der Zwangspause wieder auf dem St. Georgener Marktplatz stattfand. Besuchern boten sich am Samstag meist Essensstände, hier und da aber auch Kunsthandwerk.















Link kopiert

St. Georgen - Dass der Markt wieder stattfand freute nicht nur Besucher, sondern auch Verkäufer wie Ilse Langenbacher aus Tennenbronn, die schon seit etwa 25 Jahren Wichtel mit Rauschebärten anbietet. Bereits ab elf Uhr schlenderten viele Gäste über den Markt, berichtete Erika Obergfell, die unter anderem Holzofenbrot und Hausmacherwurst von ihrem Hof in Brigach anbot.

Gut vertreten waren heimische Anbieter, wie zum Beispiel der Kindergarten Seebauernhöhe mit Badebomben und von Kindern bedruckten Taschen. Die "Naturstrolche", der Waldkindergarten auf der Seebauernhöhe, hatten zum Beispiel Weihnachtskakao und Windlichter dabei.

Tannenlikör, Kakao mit Schuss und Konfitüren

Hochprozentiges gab es in ungewöhnlicher Form, etwa als Tannenlikör am Stand von Stephan Baumgärtners Weinlädele. Die Metzgerei Rieckmann lockte mit scharfer Rindswurst oder Weihnachtsschinken. Dekoartikel und Spielzeug wie zum Beispiel Holzpuzzles mit Schwarzwaldmotiven gab es bei "Dein Designwerk".

Die Jugend des FV/DJK bot unter anderem Lumumba, Kakao mit Schuss, an, um so den geplanten Kunstrasenplatz mitzufinanzieren. Auch konnte man mit dem Kauf von Platzparzellen den Bau unterstützen. Bei Hanspeter und Karola Erchinger gab es nicht nur selbst gemachte Konfitüren, sondern auch Vogelfutter im Blumentopf, dessen Erlös der Sanierung des Klosterweihers zugute kam.

Abends ist kaum mehr ein Durchkommen

Selbstgefertigtes Kunsthandwerk aus Holz gab es beispielsweise bei Lioba Link aus Kappel und Konrad Dieterle aus Peterzell, die Material von alten Höfen oder aus Recyling nutzten. Gabi Elsässer bot an ihrem Stand unter anderem selbstgenähte Rentierköpfe an.

Der Strom an Menschen ließ den ganzen Tag über nicht nach. Am frühen Abend gab es ob der Menschenmassen kaum noch ein Durchkommen. Viele erfreuten sich an der weihnachtlichen Beleuchtung. Mit zunehmender Kälte zog es Besucher mehr und mehr an warme Plätze wie das Feuer des Handballvereins, an dem Stockbrot gebrutzelt wurde.

Musikalische Unterhaltung darf nicht fehlen

Ein weiterer Anziehungspunkt war ein Kinderkarussel. Für die richtige Stimmung sorgte auch die Stadtmusik, die nachmittags einige Adventslieder spielte. Die Glockengruppe des St. Georgener Trachtenvereins war ebenfalls vor Ort, spielte aufgrund der Kälte allerdings im Rathaus.