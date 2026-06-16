Nach langer Wartezeit: Neuer Aufzug in der Tiefgarage am Lahrer Marktplatz installiert

1 Nach einer Wartezeit von fast einem halben Jahr ist der Aufzug nun wieder funktionstüchtig. Foto: Fürst Nach fast einem halben Jahr ist die Tiefgarage in der Innenstadt wieder barrierefrei erreichbar.







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Ein funktionierender Aufzug steht Besuchern mit eingeschränkter Mobilität sowie Familien mit Kinderwagen nun wieder zur Verfügung. Lieferengpässe beim Hersteller sowie eine technisch anspruchsvolle Installation hatten die Inbetriebnahme erheblich verzögert. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Menschen in Lahr nun endlich wieder einen komfortablen und barrierefreien Zugang zu unserer Tiefgarage mitten im Zentrum bieten können. Wir möchten uns ausdrücklich für die Verzögerung entschuldigen und uns gleichzeitig für das entgegengebrachte Verständnis bedanken“, wird Geschäftsführer Christoph Hornikel in einer Pressemitteilung von Park Service Hüfner zitiert, die die Tiefgarage betreibt.