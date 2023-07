1 Ab dem Schuljahr 2025/26 kann die Waldorfschule ins Gebäude B der Werkrealschule ziehen. Foto: Rousek

Nach Jahren der Suche können die Emil-Molt-Schule und die Stadt Calw einen Erfolg vermelden: Die Klassen können in ein leerwerdendes Gebäude der Werkrealschule auf dem Wimberg ziehen. Vorerst.









Man könnte es eine kleine Schul-Rochade nennen, was der Gemeinderat da in seiner Juli-Sitzung nach nichtöffentlicher Diskussion beschlossen hat – und was Oberbürgermeister Florian Kling jetzt im Rahmen einer Sitzung seines Kultur- und Bildungsausschusses (KBA) bekanntmachte: Die Waldorfschule Calw kommt vorübergehend in den Räumen der Wimberg-Schule unter – erst einmal als „Interims-Lösung“.