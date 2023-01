1 Auf dem Rondell sollen schon bald Eisläufer ihre Runden ziehen können. Foto: Moser

Zwei Jahre mussten Eislauf-Begeisterte aus St. Georgen und Umgebung verzichten, nun ist es bald wieder so weit: Das Rondell am Klosterweiher wird zur Eisfläche.















Link kopiert

St. Georgen - Statt Skateboards und Inlinern sind auf dem Rondell nahe des St. Georgener Klosterweihers schon bald wieder Schlittschuhe gefragt: Nachdem die Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge dazwischengefunkt hatte, kann sich der Bereich in diesem Jahr wieder in eine Eisfläche verwandeln.

Denn nachdem die Außentemperaturen in den vergangenen Tagen niedrig genug waren, laufen die Vorbereitungen einer Mitteilung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) zufolge bereits "auf Hochtouren". Wie Julia Merkle, bei der St. Georgener Stadtverwaltung für Veranstaltungen und Kultur zuständig, weiter ausführt, ist der städtische Bauhof derzeit damit beschäftigt, die Fläche entsprechend zu präparieren, um sie für Schlittschuhfahrer nutzbar zu machen.

Am Sonntag soll es losgehen

"Wenn es die Wetterverhältnisse erlauben, wird die Eislaufbahn am Sonntag, 22. Januar, freigegeben", teilt Merkle weiter mit. Bleiben die Temperaturen also so niedrig wie aktuell, geht für Eislauf-Begeisterte aus St. Georgen und Umgebung eine Durststrecke zu Ende. In den vergangenen beiden Wintern hatte die Stadt die Eisfläche auf dem Rondell gar nicht erst in Betrieb genommen, weil die Einhaltung der damals noch geltenden Corona-Regeln nicht sichergestellt werden konnte.