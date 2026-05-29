Nach langer Diskussion: Neuer St. Martinsbrunnen für Riedöschingen

In Riedöschingen wird der Rohling des neuen Brunnens wird am 27. Mai angeliefert und soll mit den fertiggestellten Bauarbeiten bis Ende Juni in neuem Glanz erstrahlen.
Der massive Betonrohling des neuen St. Martinsbrunnens wurde am 27. Mai mit einem Tieflader in den Ortskern Riedöschingens gebracht und anschließend per Kran millimetergenau an seinen vorgesehenen Platz gehoben. Aus Bauperspektive eher unspektakulär, ist für die Ortsgemeinschaft in Riedöschingen dieser Abschnitt aber umso wichtiger.