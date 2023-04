1 Die SPD ist mit ihrem Antrag, die Bäume in der Stadt durch den Erlass einer Satzung besonders zu schützen, im Gemeinderat nicht durchgekommen. Foto: Schabel

Der Lahrer Gemeinderat hat die von der SPD-Fraktion beantragte Baumschutzsatzung mit der Mehrheit der bürgerlichen Parteien abgelehnt. Sven Täubert (Grüne) warf der Stadt vor, dem Gemeinderat den „Fehdehandschuh“ hingeworfen zu haben.









Bäume gehörten zu den wichtigsten Helfern beim Klimaschutz, hatte Fraktionssprecher Roland Hirsch den SPD-Antrag begründet. Doch große Bäume würden bisher ohne Schutz dastehen, wenn sie nicht als Naturdenkmal ausgewiesen sind. „Jeder kann einen unliebsamen Baum beseitigen, egal aus welchem Grund“, monierte Hirsch. Die von seiner Fraktion vorgeschlagene Satzung solle verhindern, „dass ohne Rücksprache und Genehmigung der Stadtverwaltung abgesägt wird“.

Hirsch hatte in seiner Argumentation pro Baumschutzsatzung außerdem Beispiele genannt, bei denen in jüngster Vergangenheit zum Schaden der Umwelt abgeholzt worden sei – so bei der mutmaßlich illegalen Rodung in Mietersheim (wir berichteten). Auf einem Grundstück in der Obertorstraße hätten Anwohner indes bis dato „Schlimmeres verhindert“, so Hirsch.

Ralf Sauer widerspricht Aussage von Roland Hirsch

Dagegen wehrte sich der Eigentümer Ralf Sauer am Mittwoch gegenüber der LZ: „Das ist eine Unterstellung, die jeder Grundlage entbehrt. Ich werde nie ohne erforderliche Genehmigung Hand an Bäume legen.“ Zuletzt habe er einige wenige tote Bäume entfernen lassen – „mehr nicht“. Sollte es auf seinem Grundstück künftig zu Bautätigkeiten kommen und müssten dafür Bäume weichen, „werden dafür an anderer Stelle mehr und ökologisch wertvollere Bäume nachgepflanzt“, erklärte Sauer.

Die Stadtverwaltung hatte sich, wie berichtet, bereits vor der Sitzung positioniert – gegen die Baumschutzsatzung. Deren Erlass würde in der Abteilung Öffentliches Grün und Umwelt mindestens eine Vollzeitstelle erforderlich machen, außerdem würden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen illegaler Fällungen weitere Arbeit verursachen. Die Mehrkosten bezifferte die Stadt in ihrer Vorlage auf voraussichtlich 100 000 Euro. Erfahrungen aus Karlsruhe und anderen Kommunen belegten, dass Baumschutzsatzungen lediglich Ersatzzahlungen (für gefällte Bäume) generierten, aber dadurch kaum Bäume erhalten werden könnten. Hintergrund sei der Rechtsanspruch von Eigentümern auf die bauliche Nutzung ihres Grundstücks, heißt es aus dem Rathaus.

Grüne kritisieren Verwaltung für ablehnende Sitzungsvorlage

Kritik an der Positionierung der Stadt gegen die Baumschutzsatzung kam von Sven Täubert (Grüne). Er hätte sich gewünscht, dass die Fraktionen erst mal ohne Stellungnahme der Verwaltung über den Antrag diskutieren können. Dass es nun anders war, sei für ihn so, als ob die Verwaltung dem Gemeinderat „den Fehdehandschuh hingeworfen“ hätte. Hinter der ablehnenden Sitzungsvorlage stehe die Auffassung, „die Verwaltung weiß eh alles besser, der Gemeinderat stört nur“, so Täubert. Inhaltlich stellte er sich hinter den SPD-Antrag. Es brauche die Baumschutzsatzung als „Signal an die Bevölkerung“.

Gegenwind kommt von den bürgerlichen Parteien

In dieselbe Kerbe schlug Lukas Oßwald (Linke Liste/Tierschutzpartei). Auch er sprach sich für die Satzung aus. Die Bedrohung der Bäume sei unbestritten, deshalb brauche es eine „Sensibilisierung“ der Bevölkerung.

Gegenwind kam von den bürgerlichen Parteien. Eberhard Roth (Freie Wähler) sagte, dass man in Lahr viel Grün habe, da dafür in der Vergangenheit auch sehr viel getan worden sei. Von einem Raubbau an der Natur könne keine Rede sein. Zusätzlichen Regelungsbedarf durch eine Baumschutzsatzung brauche es nicht. Auch die erwarteten Kosten brachte Roth als Gegenargument zur Sprache.

Bäume müssten geschützt werden, betonte Ilona Rompel, doch es sei zweifelhaft, ob eine Baumschutzsatzung dafür das geeignete Instrument sei. Die CDU-Sprecherin erinnerte an die Rechte der Grundstückseigentümer sowie ihrer Nachbarn und betonte, dass auch mit einer Baumschutzsatzung Bäume gefällt würden, nur dann mit höherem Verwaltungs- und Bürokratieaufwand. Es sei sogar zu erwarten, dass Eigentümer Bäume vorsorglich absägen, ehe ihr Stamm den Durchmesser erreicht, ab dem sie durch die Satzung geschützt sind. Statt der von der SPD geforderten Baumschutzsatzung schlug Rompel vor, in Bebauungsplänen eine „Pflanzbindung“ zu verankern.

Auch Jörg Uffelmann (FDP) betonte das Recht der Eigentümer auf Nutzung ihres Grundstücks. Illegale Fällungen wie zuletzt in Mietersheim hätte auch eine Satzung nicht verhindern können.

In der Sitzung am Montag wurde erst über einen Verweisungsantrag der Grünen abgestimmt, die das Thema Baumschutzsatzung zunächst in den Ausschüssen behandelt sehen wollten – dieser Antrag scheiterte knapp. Dann wurde über den ursprünglichen SPD-Antrag abgestimmt – auch hier setzten sich die bürgerlichen Parteien gegen SPD, Grüne, Linke Liste und Tierschutzpartei durch. Der SPD-Antrag wurde mit 16:13 abgelehnt.

Ibert wehrt sich gegen Vorwurf von Täubert

Markus Ibert hatte am Montagabend erst für den Verweisungsantrag der Grünen votiert und sich dann, in der zweiten Abstimmung, gegen den SPD-Antrag ausgesprochen. Tags darauf äußerte sich der OB in dem üblichen Pressegespräch im Nachgang jeder Gemeinderatssitzung zum Vorwurf von Sven Täubert. Die Sichtweise der Verwaltung gehöre auch in die Diskussion, so Ibert. Außerdem sei er selbst ja auch Mitglied des Gemeinderats und dürfe deshalb seine Meinung vorbringen.

Info – Zum dritten Mal gescheitert

Es war nun das dritte Mal, dass der Lahrer Gemeinderat eine Baumschutzsatzung mehrheitlich abgelehnt hat. Der erste Anlauf war 1990. Damals erachtete die Ratsmehrheit verstärkte Beratungen und Informationen zur Baumpflege und zu Baumpflanzungen in der Stadt als wirkungsvoller. Im Jahr 2002 lehnte der Gemeinderat dann erneut eine Baumschutzverordnung ab. Stattdessen erhielt die Verwaltung den Auftrag, eine Satzung zur Ausweisung von geschützten Grünbeständen vorzubereiten. In dieser Liste stehen etliche Naturdenkmale und geschützte Grünbestände, so die Verwaltung in der Ratsvorlage.