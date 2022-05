1 Ministerpräsident Hendrik Wüst und Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur regieren womöglich bald miteinander. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nun ist es offiziell: Die CDU und die Grünen wollen in Nordhrein-Westfalen zusammen regieren. Am Sonntag stimmten Gremien beider Parteien für die Aufnahme der Verhandlungen.















Link kopiert

Düsseldorf/Essen - Die CDU in Nordrhein-Westfalen will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Der CDU-Landesvorstand stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in Düsseldorf einstimmig dafür.

Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt. Zuvor hatten bereits die Grünen für Verhandlungen gestimmt.

Beide Parteien waren mit Zugewinnen aus der Landtagswahl am 15. Mai hervorgegangen. Die CDU ist mit 35,7 Prozent klare Wahlsiegerin. Die SPD rutschte dagegen mit 26,7 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl ab. Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2017 auf 18,2 Prozent fast verdreifachen und landeten auf dem dritten Platz.