1 Ein Mann ist nach einem Ladendiebstahl geflohen und wurde von einem Auto erfasst. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein flüchtender Ladendieb wird in Freiburg von einem von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.









Nach einem vermeintlich vorausgegangenem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Basler Straße in Freiburg-Haslach ist ein 27-jähriger Mann am Mittwochvormittag, 28. August, gegen 10.50 Uhr geflüchtet. Dabei überquerte rennend und unachtsam die mehrspurige Basler Straße, teilt die Polizei mit.