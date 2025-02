Nach Kurden-Demo: Polizei nennt weitere Details zu Ausschreitungen in Lahr

1 In Dinglingen gab es am Donnerstagabend heftige Tumulte. Foto: Maurice Jäckle / EinsatzReport24

Neun Beamte wurden am Donnerstagabend bei der Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizei in Lahr verletzt. Die Polizei stellte bei 64 Personen die Identität aufgrund des Verdachts unterschiedlicher Straftaten fest.









Am Donnerstag führte die vierte Etappe des Demo-Aufzuges von Offenburg nach Lahr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz am späten Vormittag in Offenburg zu einer kurzen stationären Auftaktkundgebung. Ungefähr 120 Demonstrierende fuhren dann zunächst nach Hohberg-Hofweier und starteten von dort ihren Aufzug zu Fuß nach Lahr in den Aktienhof.