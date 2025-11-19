Nach Kündigungswelle: Wie geht es nach dem Hebammen-Protest im Kreis Rottweil weiter?

Hunderte von Menschen schlossen sich in Rottweil dem Protest der Beleghebammen an. Zur ihrer Situation und zur Zukunft der Geburtshilfe äußerte sich nun der Landrat.
Es war eine Aktion, die bundesweit Wellen geschlagen hat: Das Team der Rottweiler Beleghebammen hat aufgrund des neuen Hebammenhilfevertrags, der seit 1. November gilt, geschlossen gekündigt. Was bedeutet das nun für die Geburtshilfe im Kreis Rottweil? Und welchen Einfluss hat der Landkreis? Dazu äußerte sich nun Landrat Wolf-Rüdiger Michel.