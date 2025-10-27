Nach Kritik der Fachmänner: So reagiert die Stadt auf die Alternativ-Ideen fürs ’s Rössle in Schwenningen

Die Planungen rund ums ’s Rössle haben zwei Architekten veranlasst, Kritik an der Machbarkeitsstudie zu üben. Jetzt äußert sich die Stadtverwaltung zu den Gegenvorschlägen.
Der Knackpunkt: die Machbarkeitsstudie und der damit verbundene Stand des Verfahrens. Der Gemeinderat habe auf Basis einer Machbarkeitsstudie einen Grundsatzbeschluss gefasst, erläutert die Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, Madlen Falke. „Diese Studie prüft die grundsätzliche Eignung, nicht die bautechnische Detailplanung.“