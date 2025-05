Nach Kritik an Wangener Unternehmen wegen Spanner-Set: Modellbau-Firma verkauft auch „Sexy Santa-Girl“ und „Sexy Ladies“

Nach Kritik an Wangener Unternehmen wegen Spanner-Set

1 Das Unternehmen verkauft unter anderem auch das Set „Sexy Ladies“. Foto: Screenshot Noch/IMAGO / Karina Hessland

Die Firma Noch in Wangen ist wegen eines Spanner-Figurensets in Verruf geraten. Doch es gibt es noch viel eindeutigere Frauendarstellungen. Man wolle damit das „echte Leben“ abbilden.









Halbnackte Frauen und dazu ein Herr mit Fernglas – mit so einem Figurenensemble, produziert für Hobby-Modellbauer, erregt die Noch GmbH in Wangen Aufsehen. Die Drogeriekette Müller hat die Verpackung mit dem Titel „Voyeur“ nach Protesten aus den Regalen der Spielwarenabteilungen entfernt. Doch Firmenchef Rainer Noch erklärt, er decke damit einen speziellen Bedarf bei seiner männlichen Kundschaft der Generation 50 plus. „Wir haben auch sehr explizite Darstellungen.“