1 Spucktests seien mindestens genauso ergebnissicher wie andere Testarten, sagt Axel Keller. (Symbol-Foto) Foto: Gambarini/dpa

Der Betreiber des Testzentrums Rottweil, Axel Keller, wehrt sich. Durch Aussagen von Apotheker Eckart Sailer und den Arzt Bernhard Schönemann sieht er Spucktests in ein schlechtes Licht gerückt. Sein Testzentrum bietet Spucktests an. In Spitzenzeiten werden 1500 Test am Tag genommen.

Rottweil - Diese Aussagen haben Axel Keller in die Nase gestupft. Vor Kurzem berichteten wir, dass der Apotheker Eckart Sailer und der Arzt Bernhard Schönemann ein neues Corona-Test-Verfahren anbieten: die NAT-Methode. Dabei kamen die beiden auf Spucktests zu sprechen. Diese, so zitierten wir in unserem Artikel "Gerät kann Quarantäne verhindern" vom vergangenen Freitag, seien problematisch, 90 Prozent der positiv Getesteten seien fehlerhaft, wurde dargelegt.

