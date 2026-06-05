Kritik an Nichtraucherschutzgesetz: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Palmer – Tübinger OB reagiert

Nachdem Boris Palmer sagte, seine Ordnungskräfte würden das neue Rauchverbot an Haltestellen nicht durchsetzen, hat ein Bürger eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim RP Tübingen gestellt.

Einem möglichen Strafverfahren blicke Boris Palmer „gelassen und mit Freude entgegen“ – das hatte der Tübinger OB vor wenigen Tagen gegenüber unserer Redaktion gesagt. Dabei ging es darum, dass er seinen städtischen Ordnungsdienst ausdrücklich nicht dazu anweise, Verstöße gegen das neue Nichtraucherschutzgesetz der Landesregierung an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs zu ahnden. Ein Strafverfahren eingehandelt hat sich Palmer zwar noch nicht. Aber das Regierungspräsidium (RP) Tübingen beschäftigt derzeit eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Palmer.

Diese hat ein Bürger aus Bayern zu verantworten, wie zuerst der SWR berichtete. Demnach wird Palmer vorgeworfen, die Durchsetzung eines Landesgesetzes bewusst zu verhindern. Der parteilose OB reagierte prompt in einer Stellungnahme auf Facebook.

Beschwerde laut Palmer unbegründet

„Bereits ein eigenes rechtlich geschütztes Interesse des Beschwerdeführers ist nicht ersichtlich“, schrieb Palmer. Der Mann wohne wohl außerhalb Baden-Württembergs und sei von der Vollzugspraxis der Stadt Tübingen somit nicht unmittelbar betroffen. Unabhängig davon sei die Beschwerde auch in der Sache unbegründet.

„Ich habe die Geltung des Gesetzes zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt“, so Palmer weiter. Als Ortspolizeibehörde sei die Stadt Tübingen aber verpflichtet, „Gesetze nicht nur formal anzuwenden, sondern deren Vollzug rechtssicher, gleichmäßig und mit den verfügbaren Ressourcen verantwortbar zu organisieren“. Palmer habe Zweifel, ob dies umsetzbar sei. Er stützt sich auf eine Einschätzung des Normenkontrollrats, wonach das Gesetz, das seit 1. Juni in Kraft ist, lückenhaft sei. So argumentiert Palmer, dass sich beispielweise bei Bushaltestellen gar nicht eindeutig sagen lasse, wo diese beginnen und wo sie aufhören – und damit unklar sei, wo geraucht werden dürfe.

RP keine Strafverfolgungsbehörde - aber nicht zahnlos

Weiter forderte der Tübinger OB das RP Tübingen dazu auf, die Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegründet zurückzuweisen. Wie das RP Tübingen damit umgeht, ist unklar. Am Freitagmittag war dort niemand kurzfristig zu erreichen. Allgemein üblich bei Dienstaufsichtsbeschwerden ist, dass dem Beschuldigten die Möglichkeit eingeräumt wird, sich zu Vorwürfen zu verhalten. Palmer ist dem zuvorgekommen.

Strafrechtliche Folgen muss der Tübinger OB durch das RP zwar nicht erwarten: Ein Regierungspräsidium ist keine Strafverfolgungsbehörde. Ganz zahnlos ist die Behörde aber auch nicht: Sie kann Rügen aussprechen – oder ein behördliches Disziplinarverfahren einleiten. Das Ergebnis kann laut dem Verwaltungsgericht Karlsruhe rein theoretisch von der Kürzung von Bezügen bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis reichen.