Manche Anwohner der Straße Im Brühl beschwerten sich mit Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier scharf über Partylärm. Doch nicht alle Anwohner sehen einen Grund, sich aufzuregen.















Bisingen-Thanheim - Manche Anwohner der Straße Im Brühl hatten sich lautstark über den Lärm einer privaten Party beschwert, sodass Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier von "unzumutbaren" Zuständen und empört vom "Ballermann" sprach. Doch es gibt auch Anwohner, die die Situation deutlich lockerer sehen.

Auch sie wollen gehört werden und dem Eindruck entgegenwirken, dass Im Brühl alle so denken wie die Beschwerdeführer. Bei einem Pressegespräch vor Ort in Thanheim machen die Anwohner Alexander Schoy, Monika Scheeff, Ulrike Buchstor und Jörg Buchstor ihre Sicht auf die Situation deutlich, denn sie wollen nicht in einen Topf geschmissen werden mit den Personen, die sich zuvor über die Feier beschwert hatten.

Es ist kein Ballermann

"Das als Ballermann zu bezeichnen, ist eine Frechheit", sagt Monika Scheeff. Ulrike Buchstor: "Für niemanden, der hier am Tisch sitzt, war die Feier belästigend." Ihr Mann, Jörg Buchstor, erklärt dazu: Für die junge Generation gibt es doch sonst kaum Orte, an denen sie sich treffen, abhängen und ihre Musik hören können.

Diesen Freiraum sollte man deshalb schon einräumen und ohnehin: Solche Feste kommen auf den Schrebergärten zwischen der Straße Im Brühl und Klingenbach doch sowieso sehr selten vor. Pro Jahr würden nur zwei bis drei Feste stattfinden. Von "Ballermann" und "unzumutbaren" Zuständen kann nach Ansicht dieser Anwohner keineswegs die Rede sein. Da sollte man nicht übertreiben.

Man erwarte Toleranz von denen, die auf dem Freizeitgrundstück feiern wollen, "aber die Toleranz geht nur in eine Richtung", sagt Alexander Schoy mit Blick auf die Anwohner, die sich über den Lärm beschwerten. Die Runde ist sich einig: Da muss man die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Völlig unverständlich, dass sich manche Anwohner über dieses Ereignis so sehr aufregen.

Respekt und Toleranz sind gefragt

Es geht bei der Diskussion auch um eine grundsätzliche Frage, nämlich um die Frage des Respekts und der Toleranz, wie Scheeff ausführt. Es fehle an Kommunikation und nur weil sie "Ü60" sei, müsse sie anderen doch ihren Willen nicht aufzwingen. Wer dort im Schrebergarten Party macht, soll es machen. Alexander Schoy: "Die haben halt gefeiert."

Monika Scheeff betont: Es waren nur wenige Anwohner, die sich beschwert haben, warum also das ganze Aufhebens?

Situationen damals und heute nicht vergleichbar

Im Gespräch mit unserer Zeitung sprach Ortsvorsteher Buckenmaier auch von dem Schlichtungsgespräch, das vor Jahren ebenfalls wegen Lärms mit Jugendlichen, Eltern und Anwohnern stattfand. Alexander Schoy relativiert: "Das ist schon deutlich über zehn Jahre her." Damals hatten Jugendliche nach ihrem Schulabschluss gefeiert, und das täglich. "Das war eine andere Qualität." Die Feier vom Wochenende? Eigentlich doch gar nichts Besonderes.

Nicht pauschalisieren

Monika Scheeff: "Es regen sich nicht alle Anwohner auf", und es bringt ja nichts, macht Jörg Buchstor deutlich, alle da mit reinzuziehen, die nichts damit zu tun haben: "Pauschalisieren geht gar nicht."

Anstatt sich aufzuregen, könnte man doch das Gespräch mit den Feiernden suchen, und bitten, die Musik etwas leiser zu machen – oder einfach selbst ein Bier mit trinken. Muss man sich denn gleich dermaßen aufregen? Nicht alle Anwohner der Straße Im Brühl sehen dafür einen Grund.