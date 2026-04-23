Nach Krisenjahr: Porsche-Mitarbeiter bekommen keine Prämie für 2025

Gewinneinbruch, Absatzrückgang, Sparprogramm: Bei Porsche lief es schon einmal besser. Das bekommt nun auch die Belegschaft in Deutschland zu spüren. Nach Jahren hoher Prämien gehen sie leer aus.
Stuttgart - Die Krise bei Porsche hat nun auch Folgen für die Mitarbeiter des Sport- und Geländewagenbauers: Erstmals seit Jahren erhalten sie keine Prämie. "Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens wird es für das Geschäftsjahr 2025 keine freiwillige Sonderzahlung geben", teilte ein Sprecher des MDax-Konzerns auf Anfrage in Stuttgart mit. Die Belegschaft sei darüber bereits informiert worden.