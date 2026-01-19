Nach Krimi-Finale: TSV Haiterbach gewinnt eigenes Hallenturnier

Nah dran war der VfL Nagold, ein weiteres Hallenfußballturnier in diesem Winter zu gewinnen – doch der TSV Haiterbach gewann sein eigenes Turnier in der Kuckuckshalle.

„Ein Traumtor nach dem anderen“, sagt Abteilungsleiter Timo Thal über das Finale des 13. Aktiven-Turniers seines TSV Haiterbach. In dem standen sich Titelverteidiger VfL Nagold und der Gastgeber gegenüber. 5:5 stand es nach dem Ende der regulären Spielzeit, somit musste der Turniersieger im Neuntermeterschießen gefunden werden. Und in dem setzte sich in der gut gefüllten Kuckuckshalle der TSV Haiterbach durch – natürlich auch mit dem nötigen Quäntchen Glück. Die Haiterbacher hatten damit zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ihr eigenes Turnier gewonnen.

SC Neubulach scheidet aus Bereits die Vorrunde hatte der TSV Haiterbach vor dem VfL Nagold abgeschlossen, allerdings nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Beide Teams hatten zwölf Punkte aus fünf Spielen geholt. Das direkte Duell ging mit 3:2 an den VfL Nagold, der allerdings mit 2:3 gegen die Spvgg Oberschwandorf unterlag. Der qualifizierte sich zusammen mit dem 1. FC Egenhausen ebenfalls für das Viertelfinale. Der SC Neubulach und die punktlose SG Ebhausen/Rotfelden schieden aus.

In der Gruppe B setzte sich die Spvgg Böblingen mit ihrem ehemaligen Futsal-Spieler Daniel Fredel als Tabellenführer durch. Er ist auch Co-Trainer der deutschen U19-Futsal-Nationalmannschaft und wurde zum besten Feldspieler des Turniers gewählt. Hinter den Böblingern schafften der Türkische SV Herrenberg, die SF Salzstetten und die SG Talheim den Sprung ins Halbfinale. Der TSV Haiterbach II und der VfR Beihingen schieden aus.

Im Viertelfinale musste es zwangsläufig zu einem Favoritensterben kommen, denn der VfL Nagold traf auf die SF Salzstetten. Die Nagolder konnten sich wieder einmal auf ihren Torhüter Mario Bozic verlassen, dem im Laufe des Turniers auch vier Tore gelangen. Er wurde am Ende zum besten Torwart gewählt. Im Viertelfinale musste sich der VfL Nagold allerdings bis ins Neunmeterschießen quälen, das er gewann.

Deutlich war hingegen der 5:1-Sieg der Spvgg Oberschwandorf gegen den technisch starken Türkischen SV Herrenberg. Die Spvgg Böblingen eliminierte den 1. FC Egenhausen mit 5:2, der TSV Haiterbach musste gegen die SG Talheim ins Neunmeterschießen und gewann.

Bauer bester Torschütze

Im Halbfinale war dann Schluss für die Spvgg Oberschwandorf, die 2023 das Haiterbacher Turnier gewonnen hatte. Finalgegner war damals der VfL Nagold – und auf den traf sie nun im Halbfinale. Diesmal hatten die Oberschwandorfer jedoch deutlich das Nachsehen. Mit einem 8:3-Sieg zog der VfL Nagold ins Finale ein. Im anderen Halbfinale setzte sich der TSV Haiterbach, der mit Yannick Bauer (insgesamt 13 Tore) den Torschützenkönig des Turniers stellte, mit 3:1 gegen die Spvgg Böblingen durch.

Das kleine Finale um den dritten Platz gewann die Spvgg Böblingen mit 8:2 gegen die Spvgg Oberschwandorf.