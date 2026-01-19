Nach Krimi-Finale: TSV Haiterbach gewinnt eigenes Hallenturnier

Nah dran war der VfL Nagold, ein weiteres Hallenfußballturnier in diesem Winter zu gewinnen – doch der TSV Haiterbach gewann sein eigenes Turnier in der Kuckuckshalle.
„Ein Traumtor nach dem anderen“, sagt Abteilungsleiter Timo Thal über das Finale des 13. Aktiven-Turniers seines TSV Haiterbach. In dem standen sich Titelverteidiger VfL Nagold und der Gastgeber gegenüber. 5:5 stand es nach dem Ende der regulären Spielzeit, somit musste der Turniersieger im Neuntermeterschießen gefunden werden. Und in dem setzte sich in der gut gefüllten Kuckuckshalle der TSV Haiterbach durch – natürlich auch mit dem nötigen Quäntchen Glück. Die Haiterbacher hatten damit zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ihr eigenes Turnier gewonnen.