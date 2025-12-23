Nach Krebs und anderen Krankheiten: Auf der Katharinenhöhe sollen Kinder zurück ins Leben finden

Zurück ins Leben finden - das soll Kindern nach schwerer Erkrankung auf der Katharinenhöhe in Schönwald gelingen. Wir haben die Rehaklinik besucht.
Sie ist blass, redet nicht, sitzt im Rollstuhl, wirkt geschwächt: Die kleine Eleonore ist gerade einmal sieben Jahre alt und hat schon einen schweren Leidensweg hinter sich. „Metachromatische Leukodystrophie“ lautete die Diagnose, die sie im Dezember 2024 bekommen hat. Sie muss sich einer Chemotherapie und einer Stammzellentransplantation unterziehen. Für Familie Probst waren die vergangenen Monate nicht leicht.