Seit Tagen wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Hitsängerin Céline Dion will nach langer Krankheitspause wieder Konzerte spielen. Kommt bald auch neue Musik von ihr?
Paris - Jahrelang mussten Superstar Céline Dion und ihre Fans auf ein Bühnen-Comeback warten, nun stehen im Herbst zehn Konzerte an. An ihrem 58. Geburtstag verkündete Dion unter großem Tamtam auf den sozialen Medien und mit einer Lichtshow am Pariser Eiffelturm ihre Rückkehr. "Willkommen zurück", schrieben begeisterte Anhänger der kanadischen Musikdiva online. Manche sorgten sich aber auch bereits um einen möglicherweise stressigen Ticketvorverkauf mit riesigem Ansturm.