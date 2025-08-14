Nach Konzert in Karlsruhe: Warum Brian Johnson als Nachfolger von Bon Scott ein Glücksfall für AC/DC ist

Manche Fans halten den AC/DC-Sänger Brian Johnson für einen unvollständigen Ersatzmann für Bon Scott. Was für ein Irrtum!
Ganz unterschiedlich klingende Bands, die ihre Musik beharrlich „Rock’n‘Roll“ nennen, verbindet mehr als Gitarrenpower. Denn an lauten Männerbünden, die den archaischen US-amerikanischen Genrebegriff für sich reklamieren, würden sich Change-Manager in Onboarding-Workshops die Zähne ausbeißen – egal ob die jeweilige Band aus England oder aus Australien stammt: Ron Wood, der sich seit 1975 als Gitarrist bei den Rolling Stones verdingt, wird bandintern immer „der Neue“ bleiben, genauso wie Brian Johnson, der ja auch erst seit 1980 bei AC/DC singt, aus der Sicht vieler Fans und Kenner der Band immer eine Art Notnagel bleiben wird, eingewechselt für den ewig Eigentlichen, den 1980 viel zu früh gestorbenen Bon Scott.