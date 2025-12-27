Nach Knie-OP: Eine Frage von Tagen – Havertz vor Comeback bei Arsenal

Laut Arteta sei Havertz bereits für das Ligapokalspiel am vergangenen Dienstag gegen Stadtrivale Crystal Palace (9:8 n.E.) eine Option gewesen, nachdem er in der Woche zuvor ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war. "Mal sehen, wie er auf den nächsten Schritt reagiert, aber er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben und der dem Team eine neue Dimension verleiht. Ich werde sehr froh sein, ihn bald wieder dabei zu haben", erklärte der Coach weiter.