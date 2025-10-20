Nach Klimaaktion an der B27: Wer zahlt den Polizeieinsatz?

1 Klimaaktivisten lösten am Freitag einen Polizeieinsatz aus. Die B27 war aus diesem Grund mehr als vier Stunden lange gesperrt. Foto: End Cement Weil Klimaaktivisten am Freitag die Förderbrücke bei Holcim bestiegen haben, wird gegen sie ermittelt. Die Polizei prüft, ob die Demonstranten den Einsatz zahlen müssen.







Aktivisten des Bündnisses „End Cement“ sind am Freitagmittag auf die Fangbrücke der Materialseilbahn von Holcim geklettert, ein Protestplakat angebracht und stundenlang den Transport des Kalksteins blockiert. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 27, die unter der Fangbrücke hindurchführt, aus Sicherheitsgründen; Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen, ebenso der Schwerlastverkehr. Nach mehr als vier Stunden, nachdem auch die letzten Besetzer die Brücke verlassen hatten, wurde der Verkehr wieder freigegeben.