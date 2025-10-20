Nach Klimaaktion an der B27: Wer zahlt den Polizeieinsatz?
1
Klimaaktivisten lösten am Freitag einen Polizeieinsatz aus. Die B27 war aus diesem Grund mehr als vier Stunden lange gesperrt. Foto: End Cement

Weil Klimaaktivisten am Freitag die Förderbrücke bei Holcim bestiegen haben, wird gegen sie ermittelt. Die Polizei prüft, ob die Demonstranten den Einsatz zahlen müssen.

Aktivisten des Bündnisses „End Cement“ sind am Freitagmittag auf die Fangbrücke der Materialseilbahn von Holcim geklettert, ein Protestplakat angebracht und stundenlang den Transport des Kalksteins blockiert. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 27, die unter der Fangbrücke hindurchführt, aus Sicherheitsgründen; Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen, ebenso der Schwerlastverkehr. Nach mehr als vier Stunden, nachdem auch die letzten Besetzer die Brücke verlassen hatten, wurde der Verkehr wieder freigegeben.

 

Zwei Männer im Alter von 37 und 25 Jahren sowie eine 25-Jährige sehen nun Anzeigen entgegen: Laut Mitteilung der Polizei steht der Verdacht des Hausfriedensbruchs im Raum ebenso wie der Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen war die Aktion nicht angemeldet.

Keine Stellungnahme von Holcim

Derweil werde geprüft, ob den Klimaaktivisten polizeiliche Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können. Die Einsatzkosten hängen im Wesentlichen von den Personalkosten zusammen und setzen sich von der Anzahl und der Zusammensetzung der eingesetzten Kräfte und der jeweiligen Einsatzdauer zusammen.

Holcim möchte sich auch am Montag nicht zu der Aktion äußern.

 