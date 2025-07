Nach Klausurtagung: Gemeinderat beschließt Sparpaket für Lahr

1 Der Zuschuss an das Bad in Reichenbach wird geprüft. Foto: Vögele (Archivfoto) Einstimmig hat der Gemeinderat ein Haushaltskonsolidierungspaket beschlossen. Der Zuschuss an die Vereinsbäder in Sulz und Reichenbach wird geprüft.







Neun Punkte hat der Rat beschlossen: So soll unter anderem ein Fahrradleasing für städtische Mitarbeiter eingeführt werden, der Fahrradzuschuss entfällt. Kürzungen gibt es ab kommendem Jahr in der Öffentlichkeitsarbeit des Stadtmarketings, Chrysanthema und Stadtfest sind hiervon allerdings ausgenommen. Ferner wird auf eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung verzichtet. Die Verleihung der Verdienstmedaille wird in eine andere Veranstaltung eingegliedert. Gemeinsam mit Einsparungen für den Haushaltsplan 2026, die in städtischer Zuständigkeit liegen, und zu kündigenden Mitgliedschaften ergibt sich damit unterm Strich eine Sparsumme von rund 420 000 Euro.