Apple kündigte bereits im Juni 2024 eine personalisierte KI-Version der Assistenzsoftware Siri an - und machte zeitweise auch Werbung dafür. Nach einer Klage gibt es nun einen kostspieligen Vergleich.
San Francisco - Apple will eine Klage wegen der Verzögerungen bei neuen KI-Funktionen mit einer Zahlung von 250 Millionen US-Dollar (rund 214 Mio Euro) beilegen. Die Vergleichsvereinbarung wurde der zuständigen Richterin im US-Bundesstaat Kalifornien zur Bestätigung vorgelegt. Profitieren sollen US-Kunden, die sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums eines der damals neu eingeführten iPhone-Modelle gekauft haben.