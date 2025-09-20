Nach kläglichem Elfmeter: Stiller votiert für Demirovic als nächsten Schützen

Stuttgarts Angelo Stiller vergab gegen St. Pauli einen Strafstoß kläglich. Hinterher ging er mit sich ins Gericht – und votierte für Ermedin Demirovic als nächsten Schützen.
Vorneweg: Angelo Stiller hat gegen den FC St. Pauli ein ordentliches Spiel gemacht. Seine Standards sorgten für stete Gefahr und er war wieder der omnipräsente Dreh- und Angelpunkt im Stuttgarter Spiel, was die erhobenen Daten belegen. Doch er vergab auch eine sogenannte Hundertprozentige und einen Strafstoß auf äußert klägliche Manier.