Nach Kindergarten-Aus: Was jetzt mit der Wilhelmspflege in Schwenningen passiert

Im vergangenen August ist die Ära des Kindergartens Wilhelmspflege in Schwenningen zu Ende gegangen. Doch wie geht's nun weiter mit dem Gebäude?
Es war am 1. August 2024, als die Wilhelmspflege zum letzten Mal ihre Türen für Kinder und Erzieher geöffnet hatte. Damit ist in Schwenningen eine fast 175-jährige Ära zu Ende gegangen. Die weitreichende Bedeutung des Kindergartens in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde war nicht zuletzt durch das Abschiedsfest, zu dem viele Wegbegleiter und Ehemalige gekommen waren, nochmals deutlich geworden.