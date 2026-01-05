Nach Kikripp-Elternbrief: „Geschäftsgebaren“, „abstruse Forderung“, hohe Kosten – VS-OB Roth übt Kritik

In einem Brief schießen Kikripp-Eltern gegen das derzeitige Vorgehen der VS-Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Jürgen Roth antwortet überraschend scharf.
Der Ärger rund um die Villinger Kikripp und die Rückforderung von 1,3 Millionen Euro durch die Stadt findet kein Ende. Nach einem Gespräch zwischen Oberbürgermeister Jürgen Roth und weiteren Vertretern städtischer Behörden sowie den Eltern verhärten sich die Fronten erneut. Grund hierfür ist ein Elternbrief, der abermals Vorwürfe gegen die Stadt erhebt.