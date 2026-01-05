Nach Kikripp-Elternbrief: „Geschäftsgebaren“, „abstruse Forderung“, hohe Kosten – VS-OB Roth übt Kritik

Der Ärger rund um die Villinger Kikripp und die Rückforderung von 1,3 Millionen Euro durch die Stadt findet kein Ende. Nach einem Gespräch zwischen Oberbürgermeister Jürgen Roth und weiteren Vertretern städtischer Behörden sowie den Eltern verhärten sich die Fronten erneut. Grund hierfür ist ein Elternbrief, der abermals Vorwürfe gegen die Stadt erhebt.

Oberbürgermeister Jürgen Roth sieht zum wiederholten Male eine Beeinflussung des Betreiberehepaars Marius Neininger und Marisa Faißt-Neininger „entgegen den Fakten“. In seiner umfangreichen Antwort auf den Elternbrief, der ebenso wie das Ausgangsschreiben unserer Redaktion vorliegt, spart er nicht an Kritik. Darum geht’s.

Der Vorwurf: Die Stadt ist seit dem Elterngespräch untätig geblieben

Die Eltern der Kikripp sehen weiterhin den Fortbestand der Einrichtung gefährdet. Seit dem Bürgergespräch am 24. November sei „keine Bewegung in der Sache erkennbar“. Für sie sei die „ausbleibende Reaktion angesichts der akuten Lage der Kikripp nicht nachvollziehbar“. Sie befürchten eine existenzielle finanzielle Schieflage und fordern schnelles Handeln der Stadt.

Oberbürgermeister Jürgen Roth weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Die Stadt blockiere keine Lösungen, vielmehr fehlten belastbare Vorschläge seitens des Betreibers. „Ich darf Ihnen versichern, dass die Stadt keine hilfreichen Lösungen blockiert, die uns seitens der Betreiberfamilie aufgezeigt werden. Das Problem ist nur, dass keine ernst zu nehmenden Optionen angeboten werden.“

Weiterer Vorwurf: Die Rückabwicklung des Grundstücks an der Klosterhalde wird blockiert

Die Eltern argumentieren, der Betreiber habe bereits am 6. Oktober schriftlich erklärt, das Waldkita-Projekt „Kikitz“ nicht weiter umzusetzen. Damit seien die Voraussetzungen erfüllt, das Grundstück „als Sicherheit“ rückabzuwickeln. Dass das Rechtsamt dies dennoch abgelehnt habe, bezeichnen sie als widersprüchlich. Sie fragen: „Warum wird eine für die Kikripp existenzielle Liquiditätshilfe blockiert, obwohl die Ihnen genannten Voraussetzungen längst erfüllt waren?“

Jürgen Roth widerspricht dieser Darstellung deutlich. Der Betreiber habe sich gerade nicht verbindlich festgelegt. „Herr Neininger hat keineswegs verbindlich erklärt, dass er das Waldkitaprojekt Kikitz nicht umsetzen wird.“ Zudem könne man sich für die Kikitz weiterhin anmelden. Vielmehr seien mehrere Optionen ins Spiel gebracht worden, darunter Fristverlängerung oder sogar eine andere Nutzung.

Zudem laufe die vertraglich vereinbarte Baufrist noch. „Eine Entscheidung über die Ausübung eines Wiederkaufsrechts kann rein rechtlich gar nicht anstehen.“ Unabhängig davon müsse der Gemeinderat über die Rückabwicklung entscheiden – angesichts der Kosten in Höhe von 195 000 Euro sei dies kein Selbstverständnis.

Neininger gehe zudem davon aus, dass auch die Nebenkosten zurückerstattet werden, der von ihm geforderte Rückkaufpreis übersteige den ursprünglichen Preis um mehrere zehntausend Euro. „In Anbetracht des bisherigen Geschäftsgebarens der Inhaber ist eine solche Forderung nicht überraschend, für uns ist dies jedoch nicht im Ansatz akzeptabel!“, so Roth.

Der Oberbürgermeister macht darüber hinaus darauf aufmerksam, dass der Kaufpreis nicht an die Kikripp, sondern an eine andere GmbH „aus dem vielschichtigen Geflecht der GmbHs der Neininger Gruppe“ fließen würde. Eine Kompensation mit der Rückforderung scheide somit aus.

Abschlagszahlungen gekürzt – Stadt sieht keine Sparmaßnahmen

Aus Sicht der Eltern gefährden gekürzte oder nicht erhöhte Abschlagszahlungen unmittelbar den Betrieb der Kikripp. Sie sehen darin ein falsches Signal in einer ohnehin angespannten Lage und befürchten, dass ohne zusätzliche Mittel der Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann.

Der Oberbürgermeister macht deutlich, dass höhere oder fortgeführte Abschlagszahlungen ohne Gegenmaßnahmen nicht vertretbar seien. Er kritisiert ausdrücklich, dass er beim Betreiber keine ernsthaften Anstrengungen zur Kostensenkung erkennt: „Dazu kommt, dass keinerlei Anstrengungen unternommen werden, die Kosten zu reduzieren. Dies insbesondere durch die tatsächliche Nichtbelegung durch Kinder.“

Statt auf strukturelle Anpassungen zu reagieren, werde immer wieder zusätzliche Unterstützung von der Stadt eingefordert. Roth formuliert dies ungewöhnlich scharf:„Hier müsste mehr als dringend unternehmerisch reagiert werden, und nicht eine abstruse und realitätsfremde Forderung nach der anderen nach dem ‚Scheckbuch‘ der Stadt immer wieder mantraartig wiederholt werden.“

Der Oberbürgermeister verweist zudem auf die bestehende Personalsituation, die aus Sicht der Stadt nicht zur tatsächlichen Auslastung passe. Die Personalstruktur sei weiterhin „auf die Betreuung von 95 Kindern ausgerichtet“, obwohl nach den der Stadt bekannten Zahlen aktuell zahlreiche Plätze unbesetzt seien.

Mit einer baldigen Vollauslastung so nicht zu rechnen. Die Stadt nennt dafür auch Gründe. „Die uns bekannten Abgänge von Eltern sind sicherlich auch dem Gebaren und der Kommunikation, wie auch der nach unserer Auffassung vorhandenen Misswirtschaft des Betreibers geschuldet.“