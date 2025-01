Nach Kehrtwende durch Friedrich Merz: Demo gegen Zusammenarbeit mit AfD in Freudenstadt geplant

1 Schon am Donnerstag gab es in vielen deutschen Großstädten Demonstrationen. (Archivbild) Foto: dpa/Michael Matthey

Nachdem CDU und FDP am Mittwoch zum ersten Mal einen Antrag gemeinsam mit Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht haben, regt sich nun auch in Freudenstadt Widerstand. Um 16 Uhr soll es auf dem Marktplatz eine Demo geben.









Nachdem es bereits am Donnerstag in mehreren Deutschen Großstädten Demonstrationen gegen die faktische Aufkündigung der Brandmauer durch Friedrich Merz gegeben hat, ist nun auch in Freudenstadt eine Protestaktion geplant. Um 16 Uhr am heutigen Freitag soll auf dem Freudenstädter Marktplatz eine Menschenkette gebildet werden.