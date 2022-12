1 Die Ermittlungen zu dem Vorfall, an dem sich wohl drei Männer im Kaufland Schramberg einschließen ließen, dauern an. Foto: Riesterer

Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Einbruch in den Schramberger Kaufland-Markt am Montagabend dauern an. Die Staatsanwaltschaft klärt derweil darüber auf, weshalb die drei mutmaßlichen Täter bereits am Dienstag wieder auf freiem Fuß waren.















Link kopiert

Schramberg - Großer Bahnhof in Schramberg am Montagabend – wo einst sogar der Bahnhof war. Gegen 21.50 Uhr löst der Alarm des Kaufland-Markts aus – eine Spaziergängerin beobachtet, wie sich drei Männer vom Gebäude weg entfernen, daneben eine offenstehende Nebentüre. Die Frau reagiert schnell, lässt über das BFT-Tankstellen-Personal die Polizei rufen – und dank ihrer Beschreibung können, teilte die Polizei am Dienstag mit, schnell drei "dringend Tatverdächtige" Männer festgenommen werden. Diese hatten sich, so der Ermittlungsstand, dort wohl nach Ladenschluss einschließen lassen.

Schramberg - Großer Bahnhof in Schramberg am Montagabend – wo einst sogar der Bahnhof war. Gegen 21.50 Uhr löst der Alarm des Kaufland-Markts aus – eine Spaziergängerin beobachtet, wie sich drei Männer vom Gebäude weg entfernen, daneben eine offenstehende Nebentüre. Die Frau reagiert schnell, lässt über das BFT-Tankstellen-Personal die Polizei rufen – und dank ihrer Beschreibung können, teilte die Polizei am Dienstag mit, schnell drei "dringend Tatverdächtige" Männer festgenommen werden. Diese hatten sich, so der Ermittlungsstand, dort wohl nach Ladenschluss einschließen lassen.

Keine Infos im Detail

Ob das nun rechtlich ein Einbruch wäre oder Hausfriedensbruch, inwiefern dabei vorbereitende Handlungen durch die potenziellen Täter oder die Durchsagen sowie Öffnungszeiten des Markts eine Rolle spielen und wo da letztlich die Grenzen verlaufen, hat unsere Redaktion detailliert gefragt – leider, teilte Staatsanwältin Sama Martina von der Staatsanwaltschaft Rottweil mit, könnten solch allgemein gehaltene Fragen nicht im Detail von ihr erläutert werden. Das könne ihr als Rechtsberatung ausgelegt werden. Zum Schramberger Fall und den drei Verdächtigen könne sie nur wie bereits am Dienstag informieren: "Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an."

Keine Infos im Detail

Ob das nun rechtlich ein Einbruch wäre oder Hausfriedensbruch, inwiefern dabei vorbereitende Handlungen durch die potenziellen Täter oder die Durchsagen sowie Öffnungszeiten des Markts eine Rolle spielen und wo da letztlich die Grenzen verlaufen, hat unsere Redaktion detailliert gefragt – leider, teilte Staatsanwältin Sama Martina von der Staatsanwaltschaft Rottweil mit, könnten solch allgemein gehaltene Fragen nicht im Detail von ihr erläutert werden. Das könne ihr als Rechtsberatung ausgelegt werden. Zum Schramberger Fall und den drei Verdächtigen könne sie nur wie bereits am Dienstag informieren: "Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an."

Haftgrund, Tatverdacht, Verhältnismäßigkeit

Was mancherorts bezüglich des Falls für Unverständnis gesorgt hatte war, dass die drei Männer im Alter von 27, 32 und 39 Jahren bereits nicht mehr festgehalten werden: "Hauptsache den dreien geht’s gut und sie sind wieder auf freien Fuß", kommentierte ein User auf Facebook unter unserer Berichterstattung. "Im Hinblick auf den Vorfall in Schramberg kann ich mitteilen, dass es nicht zu einer Inhaftierung der Beschuldigten kam, weil jeweils die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen." Diese stünden in Paragraf 112 der Strafprozessordnung. Die Voraussetzungen der Untersuchungshaft sind neben dem dringenden Tatverdacht und einem Haftgrund demzufolge auch das Vorliegen der Verhältnismäßigkeit. "Alle Voraussetzungen müssen für jeden Beschuldigten gesondert geprüft und gegebenenfalls bejaht werden. Dies war vorliegend nicht der Fall", so Sama Martina abschließend.

Haftgrund, Tatverdacht, Verhältnismäßigkeit

Was mancherorts bezüglich des Falls für Unverständnis gesorgt hatte war, dass die drei Männer im Alter von 27, 32 und 39 Jahren bereits nicht mehr festgehalten werden: "Hauptsache den dreien geht’s gut und sie sind wieder auf freien Fuß", kommentierte ein User auf Facebook unter unserer Berichterstattung. "Im Hinblick auf den Vorfall in Schramberg kann ich mitteilen, dass es nicht zu einer Inhaftierung der Beschuldigten kam, weil jeweils die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen." Diese stünden in Paragraf 112 der Strafprozessordnung. Die Voraussetzungen der Untersuchungshaft sind neben dem dringenden Tatverdacht und einem Haftgrund demzufolge auch das Vorliegen der Verhältnismäßigkeit. "Alle Voraussetzungen müssen für jeden Beschuldigten gesondert geprüft und gegebenenfalls bejaht werden. Dies war vorliegend nicht der Fall", so Sama Martina abschließend.