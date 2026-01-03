Nach Kabelbrand: 50.000 Berliner Haushalte ohne Strom

Bei kaltem Wetter und Schneefall sitzen Zehntausende im Südwesten Berlins ohne Elektrizität da. Ursache ist ein Feuer. Aber was steckt dahinter?
Berlin - Nach dem Brand einer Kabelbrücke ist im Südwesten Berlins für 50.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe der Strom ausgefallen. Die Zahlen nannte der Betreiber Stromnetz Berlin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. "Wann genau der Strom wieder fließt, ist noch unklar", sagte Unternehmenssprecher Henrik Beuster. Die Versorgung werde schrittweise wieder hergestellt.