Nach Jahrzehnten im Basketball: Trainer-Altmeister Pesic kündigt Karriereende nach Saison an

Er gewann mit Nationalteams und Vereinen zahlreiche Titel. Zuletzt kehrte Basketball-Trainer Svetislav Pesic zu den Bayern zurück. In einem Hotelbett fasste er nun einen Entschluss über seine Zukunft.
München - Basketball-Trainerlegende Svetislav Pesic will nach der Spielzeit endgültig in den Ruhestand gehen. "Ich weiß schon, man glaubt mir nicht, wenn ich sage, dass ich aufhöre. Aber nach dieser Saison reicht es nun wirklich", sagte der 76-Jährige in einem Interview der "Zeit". Der Serbe betreut aktuell den FC Bayern und will mit den Münchnern noch einmal deutscher Meister werden. In der Euroleague verpassten die Bayern die Playoffs.