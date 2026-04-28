Nach jahrelanger Planung: Mosolf nimmt in Kippenheim PV-Überdachung in Betrieb

Die Mosolf-Gruppe hat am Standort Kippenheim ihre Photovoltaik-Parkplatzüberdachung mit 3,3 Megawattpeak erfolgreich in Betrieb genommen. Darüber berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Anlage speist erstmals Strom in das System ein und markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer zunehmend eigenständigen, dezentralen Energieversorgung der Standorte, heißt es weiter.

Mit einer jährlichen Stromproduktion von bis zu 3,7 Gigawattstunden – entsprechend rund 18 Millionen Kilometern elektrischer Fahrleistung eines durchschnittlichen E-Autos – wird die Energieerzeugung unmittelbar in die betrieblichen Logistik- und Fahrzeugprozesse integriert. Die nun in Betrieb genommene Anlage ist Teil eines deutlich umfassenderen Photovoltaikprojekts, das am Standort Kippenheim bis Ende 2026 umgesetzt wird und nach Fertigstellung zu den größten Photovoltaik-Parkplatzüberdachungen Europas zählen wird, betont die Mosolf-Gruppe. Insgesamt umfasst das Projekt eine überdachte Fläche von rund 109.000 Quadratmetern mit mehr als 54.000 Solarmodulen und einer geplanten Gesamtleistung von fast 24 Megawattpeak.

Strombedarf wird weitgehend gedeckt

Die erzeugte Strommenge leiste einen Beitrag zur Energieversorgung des Standorts. Insbesondere in den sonnenreichen Monaten könne der Strombedarf vor Ort dadurch tagsüber weitgehend gedeckt werden. Insgesamt entspreche die jährliche Stromproduktion dieser Anlage rund einem Viertel des derzeitigen Stromverbrauchs der Mosolf-Gruppe in Deutschland. „Mit dem Projekt in Kippenheim schaffen wir eine Verbindung aus Energieerzeugung und industrieller Nutzung, die für unsere weitere Entwicklung zentral ist“, erklärt Gregor Tjaden, Leiter für erneuerbare Energien der Mosolf-Gruppe. „Photovoltaiklösungen wie diese leisten einen konkreten Beitrag zur Reduktion von CO₂-Emissionen und stärken gleichzeitig unsere Energieunabhängigkeit.“ Demnach erreiche das Unternehmen mit der Inbetriebnahme der Anlage einen wichtigen Meilenstein.

Die Photovoltaik-Parkplatzüberdachung sei integraler Bestandteil des sogenannten Mosolf-Eco-Systems. Ziel dieses Ansatzes ist es, Energieerzeugung, Ladeinfrastruktur und logistische Prozesse an den Standorten der Gruppe eng miteinander zu verknüpfen, heißt es weiter. Damit verfolge Mosolf einen systemischen Ansatz, der über einzelne Maßnahmen hinausgehe und auf eine langfristig stabile und resilientere Energieversorgung abziele.