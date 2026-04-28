Nach jahrelanger Planung: Mosolf nimmt in Kippenheim PV-Überdachung in Betrieb

Auf dem Kippenheimer Betriebsgelände wir nun Strom produziert. Bis Ende 2026 soll das Projekt vollständig abgeschlossen sein.
Die Mosolf-Gruppe hat am Standort Kippenheim ihre Photovoltaik-Parkplatzüberdachung mit 3,3 Megawattpeak erfolgreich in Betrieb genommen. Darüber berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Anlage speist erstmals Strom in das System ein und markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer zunehmend eigenständigen, dezentralen Energieversorgung der Standorte, heißt es weiter.