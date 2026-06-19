Bürgerentscheid, Hängepartie, Happy End? Nach acht Jahren sind Käufer für die alte Hebelschule in Sicht. Deren Pläne kommen den Wünschen für das historische Gemäuer recht nahe.
Gastronomie und/oder Gewerbe im Erdgeschoss, insgesamt 16 Wohnungen in den Obergeschossen, dazu ein Begegnungsraum für Vereine und Veranstaltungen, das Ganze im Rahmen einer behutsamen Sanierung, die der zentralen Lage des Gebäudes in der Innenstadt und den Anforderungen an den Denkmalschutz gerecht werden: Das Exposé, in dem die Interessenten ihre Vorstellungen darlegen, hat nachgerade Idealmaße gemessen an den Wünschen, die Gemeinderat, Bürgerinitiative und Verwaltung für die Zukunft des Gebäudes in der Torstraße 4 formuliert haben. Insbesondere die Idee einer öffentlichen Nutzung und eines Begegnungsorts für die Stadtgesellschaft stand stets ganz oben auf der Agenda.