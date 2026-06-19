Bürgerentscheid, Hängepartie, Happy End? Nach acht Jahren sind Käufer für die alte Hebelschule in Sicht. Deren Pläne kommen den Wünschen für das historische Gemäuer recht nahe.

Gastronomie und/oder Gewerbe im Erdgeschoss, insgesamt 16 Wohnungen in den Obergeschossen, dazu ein Begegnungsraum für Vereine und Veranstaltungen, das Ganze im Rahmen einer behutsamen Sanierung, die der zentralen Lage des Gebäudes in der Innenstadt und den Anforderungen an den Denkmalschutz gerecht werden: Das Exposé, in dem die Interessenten ihre Vorstellungen darlegen, hat nachgerade Idealmaße gemessen an den Wünschen, die Gemeinderat, Bürgerinitiative und Verwaltung für die Zukunft des Gebäudes in der Torstraße 4 formuliert haben. Insbesondere die Idee einer öffentlichen Nutzung und eines Begegnungsorts für die Stadtgesellschaft stand stets ganz oben auf der Agenda.

Gastronomie – oder Plan B wie „Büro“ Wesentlicher Bestandteil des Konzeptes ist ein Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss. „Der Gastraum orientiert sich sowohl zum Marktplatz als auch zum Innenhof“, lässt sich dem Exposé entnehmen.

Mitgedacht haben die potenziellen Investoren für diesen Gebäudeteil freilich gleich auch einen Plan B: Sollte sich kein Betreiber für den Gastro-Betrieb finden, könnten die Räume als Praxis-, Büro- oder Dienstleistungsflächen genutzt werden, so die Idee: „Die Fläche wird bewusst so konzipiert, dass sie bei Bedarf flexibel umgewandelt werden kann“, heißt es dazu, etwa für eine gemeinschaftliche Nutzung oder für eine kleinteilige Vermietung.

Ziel sei eine „breit diversifizierte Mieterstruktur, die eine hohe Auslastung, geringe Leerstandsrisiken und eine langfristig stabile Einnahmesituation gewährleistet“.

Vereins-, Gemeinschafts- und Veranstaltungsraum

Weiterer Bestandteil des Konzeptes ist die Einrichtung eines Vereins- und Gemeinschaftsraumes. Dieser soll lokalen Vereinen, Initiativen und kulturellen Organisationen oder auch der Stadt als Treffpunkt für Sitzungen, Workshops, kleinere Veranstaltungen oder Versammlungen dienen. Dabei soll räumlich eine enge Verbindung zum Gastronomiebereich geschaffen werden, sodass bei Veranstaltungen beispielsweise bewirtet werden kann. Gleichzeitig wird eine unabhängige Nutzung ermöglicht.

„Der Vereinsraum soll bewusst zu moderaten Mietkonditionen angeboten werden, um Vereinen und Initiativen die Nutzung zu erleichtern“, heißt es explizit.

„Sensibler Umgang mit historischer Substanz“

Mit Blick auf die zentrale Lage des Gebäudes und vor allem auf die denkmalgeschützte Bausubstanz ist die Gestaltung wichtiger Punkt und große Herausforderung. Hier versprechen die Interessenten einen sensiblen und respektvollen Umgang mit der Bausubstanz sowie den Erhalt der historischen Gebäudestruktur. Augenfälligste Änderung von außen: Die zur Torstraße hin gelegenen Rundbogenfenster werden bodentief geöffnet - und erhalten damit ihre frühere Gestalt als Torbögen zurück, die sie bis zu einem Umbau Anfang der 1950er Jahre hatten, wie Agnesca Gacaferi im Gespräch mit unserer Zeitung darlegt.

1722 als Kornspeicher erbaut, wurde das Gebäude knapp 200 Jahre lang als Schule genutzt, zuletzt als Förderschule. Seit 2023 steht es leer und sucht einen Käufer. Foto: Anja Bertsch

Durchaus stimmig, wenn man die einstige Nutzung als herrschaftlicher Kornspeicher und Salzlager seit dem frühen 18. Jahrhundert bedenkt. Entsprechende Nachweise hätten sich im Stadtarchiv gefunden und dürfte für eine Genehmigung durch die Denkmalbehörde wertvoll sein, so Gacaferi.

16 Wohnungen in den Obergeschossen

In den drei Obergeschossen des Gebäudes ist die Schaffung von insgesamt 16 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe - Zwei, Drei- und Vier-Wohnungen - vorgesehen. Auch hier versprechen die Investoren einen sensiblen Umgang mit der Substanz: Bei der Planung werde darauf geachtet, „dass die historische Gebäudestruktur weitgehend erhalten bleibt und Eingriffe möglichst schonend erfolgen“.

Und: Alle Wohnungen seien für eine dauerhafte Wohnnutzung vorgesehen, um langfristigen und stabilen Wohnraum in zentraler Lage zu schaffen - eine Nutzung als Ferienwohnungen oder kurzfristige Vermietung sei nicht vorgesehen, heißt es weiter.

Konzept „gut ausgearbeitet und stimmig“

Die Verwaltung zeigt sich in ihrer Beschlussvorlage von Konzept und Interessenten angetan: „Aus Sicht der Verwaltung ist das vorgelegte Nutzungs- und Gestaltungskonzept sehr detailliert, gut ausgearbeitet und stimmig“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die möglichen Investoren - die Eheleute Agnesa und Besmir Gacaferi - seien „sehr motiviert, das Vorhaben zu realisieren“. Die beiden stammen aus der Region und sind vom Fach. So ist Agnesa Gacaferi Geschäftsführerin eines Immobilien- und Planungsbüro (G2 Immobilien & Planung), ihr Gatte ist Mitinhaber eines Innenausbauunternehmens (G2 Fliesenleger GbR).

Lange Vorgeschichte seit 2018

Sollte es mit Verkauf und Umsetzung des Konzeptes wie vorgestellt klappen, würde eine „Never-Ending-Story“ womöglich zu einem Happy End geführt: Bereits 2018 hatte der Gemeinderat (erstmals) beschlossen, das Gebäude zu verkaufen, sobald das es mit dem Umzug der dort lange beheimateten Johann-Peter-Hebel-Sonderschule auf den neuen Campus frei würde.

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Als es dann 2023 tatsächlich so weit war, erkämpfte eine Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid, um den Verkauf zu verhindern: Die Stadt solle das Gebäude nicht aus der Hand geben, um es für die Bürgerschaft und eine öffentliche Nutzung zugänglich zu erhalten; angedacht war ein Kulturzentrum.

Im Bürgerentscheid vom November 2023 erhielt dieses Begehren allerdings nicht die nötige Mehrheit - die Stadt hatte damit die Erlaubnis, das Gebäude zu verkaufen und schrieb es erneut aus. Anforderungen: Ein Mindestgebot von 850.000 Euro plus ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept „im Sinne der Stärkung der Altstadt“.

Millionenschwerer Sanierungsbedarf

Wie im ersten Anlauf hielt, sich das Interesse allerdings in Grenzen. Ein Grund dürfte neben den Denkmalschutz-Anforderungen vor allem der große Sanierungsbedarf des Gebäudes gewesen sein, der den Kaufpreis um ein Vielfaches übersteigt: Die Stadt veranschlagt diesen in ihrer Ausschreibung auf 3,6 Millionen Euro - Stand 2024.

Anfang dieses Jahres dann traten die Eheleute Agnesa und Besmir Gacaferi auf den Plan und reichten nach Besichtigung des Gebäudes zwischenzeitlich ein Kaufangebot und das geforderte Nutzungs- und Gestaltungskonzept ein.

Der Gemeinderat behandelt das Thema in seiner nächsten Sitzung am Montag, 22. Juni, ab 18 Uhr im Ratssaal aus