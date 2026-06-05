Nach jahrelangem Stillstand: Am Schopfheimer Kohlengässle rollen bald die Bagger

Es tut sich was im Kohlengässle-Quartier – zumindest im privaten Teil. Wir haken nach, wann die Bagger rollen und frischen auf, was geplant ist.

Zur Hälfte überwucherte Brache, zur Hälfte überfüllter Parkplatz, bleibt das Kohlengässle-Quartier zwischen Bahnlinie, Hebelstraße, Schwarzwald- und Steinhäußlerstraße seit Jahren weit unter seinen Möglichkeiten als Filetstück in der Schopfheimer Innenstadt. Die Stadt und der private Investor, die jeweils einen Teil des Areals besitzen, hegen seit bald zehn Jahren schon Visionen für das insgesamt etwa 1,5 Hektar große Areal. Zumindest auf dem privaten Teil tut sich nun tatsächlich etwas.

Großes Interesse Einen Eindruck von dem, was hier demnächst entstehen soll, geben seit einiger Zeit großformatige Banner an den Bauzäunen, die das Grundstück zur Schwarzwaldstraße hin abgrenzen. Detailliertere Informationen gibt es bei Lukas Eggs: Der Co-Geschäftsführer des Lörracher Immobilienunternehmens „H&H Concepthaus“ ist aktuell regelmäßig einmal die Woche vor Ort, um Interessenten die Zukunftspläne für das Areal vorzustellen. „Wir sind seit einigen Wochen dabei, unser Quartier hier offensiv zu vermarkten und stoßen dabei auf großes Interesse“, freut sich Eggs.

Wohnen in bester Lage

Entstehen sollen hier in bester Lage vier Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Etagen und insgesamt 40 Wohnungen, den modernen Standards in Sachen Wohnkomfort und Energieeffizienz entsprechend. Darunter finden sich Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 51 und 108 Quadratmetern. Bei einem Quadratmeterpreis von 5500 Euro liegen die Preise zwischen 290.000 und 580.000 Euro.

Visualisierung der geplanten Bebauung im privaten Teil des Kohlengässle-Areal zwischen Schwarzwaldstraße (vorn), Kohlengässle (Diagonale links) und Steinhäuslerstraße (rechts) Foto: H&H Concepthaus

Die Häuser bilden laut Planung einen großzügigen Innenhof, der Aufenthaltsqualität und Begegnungsfläche verspricht Verkehrsmäßig erschlossen wird das Quartier über die Schwarzwaldstraße – in dem Sinn, dass hier einge Stellplätze und die Zufahrt zur Tiefgarage geplant ist. Im Quartier selbst gibt es nur Fußwege.

Ein Drittel der Wohnungen schon reserviert

Ein gutes Drittel der Wohnungen seien bereits reserviert, erste Notartermine stehen dieser Tage ins Haus, so Eggs. Unter den Interessenten seien viele Schopfheimer, die sich eine Wohnung für den Eigenbedarf zutun wollen. „Viele haben offenkundig darauf gewartet, dass in Sachen Wohnungsbau in einem zentralen Quartier etwas passiert“, berichtet der Geschäftsführer. Etwa ein Drittel der Interessenten wiederum seien Kapitalanleger, führt er weiter aus.

Vier Mehrfamilienhäuser mit je vier Etagen sollen entstehen. Foto: H&H Concepthaus

Baustart im Oktober

Die ersten Bagger sollen im Oktober rollen, erklärt Eggs und zeigt sich „froh, dass wir nun endlich starten können.“ Tatsächlich hat es einige Zeit gedauert bis nun demnächst der Startschuss für das Bauprojekt fällt: H&H Concepthaus hatte das Grundstück – vormals der Werkhof einer Baufirma – bereits 2017 von seinem privaten Vorbesitzer gekauft und hätte am liebten direkt mit der Bebauung losgelegt, rekapituliert Eggs.

Lange Vorgeschichte bis zum Startschuss

Allerdings wollte die Stadt Schopfheim, zumal selbst Eigentümerin einiger Grundstücke und Gebäude dort, bei der Neuordnung des so prominent gelegenen Quartiers das Heft des Handelns und der Gestaltung in der Hand behalten und klare Leitplanken einziehen.

Sie stieß einen großformatigen Prozess an, der mit Blick auf die Innenstadtentwicklung die gestalterische und funktionale Qualität sichern sollte, wie es damals hieß: Architektenwettbewerb, städtebauliches Konzept, schließlich ein Bebauungsplanverfahren, das 2019 startete und 2022 in einen Bebauungsplan mündete.

Weitere Verzögerungen

Zwischenzeitlich freilich war die Lage (nicht nur) im Immobiliensektor eine deutlich andere: Corona, Ukraine-Krieg, die Notwendigkeit zur Anpassung der Pläne auf neu-erlassene energetische Anforderungen als äußere Faktoren, das Vorziehen des ein oder anderen Projektes anderswo als betriebsinterne: Der Baugenehmigung, die das Landratsamt dem Investor 2022 erteilte, folgten keine Bauaktivitäten, wenngleich der Abriss von Hallen und Wohngebäude und das Lichten des Pflanzendickichts auf dem Grundstück zwischenzeitlich durchaus anderes erwarten ließen.

Die alten Hallen und Wohngebäude auf dem privaten Grundstück (im Bild: oben) wurden vor Jahren bereits abgerissen. Foto: MT-Archiv

Fertigstellung 2028 geplant

Im Sommer 2025 wurde die Baugenehmigung nun nochmals verlängert – und soll nun auch wirklich in Bauarbeiten umgemünzt werden. Die Bauzeit veranschlagt der Investor auf zwei Jahre: „Wir planen die Fertigstellung für 2028 – und nehmen für das Projekt bis dahin etwa 18 Millionen Euro in die Hand“, sagt Eggs.