Nach jahrelangem Stillstand: Am Schopfheimer Kohlengässle rollen bald die Bagger

Es tut sich was im Kohlengässle-Quartier – zumindest im privaten Teil. Wir haken nach, wann die Bagger rollen und frischen auf, was geplant ist.
Zur Hälfte überwucherte Brache, zur Hälfte überfüllter Parkplatz, bleibt das Kohlengässle-Quartier zwischen Bahnlinie, Hebelstraße, Schwarzwald- und Steinhäußlerstraße seit Jahren weit unter seinen Möglichkeiten als Filetstück in der Schopfheimer Innenstadt. Die Stadt und der private Investor, die jeweils einen Teil des Areals besitzen, hegen seit bald zehn Jahren schon Visionen für das insgesamt etwa 1,5 Hektar große Areal. Zumindest auf dem privaten Teil tut sich nun tatsächlich etwas.