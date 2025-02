Nach jahrelangem Leerstand: Im Müllener Gasthaus „Adler“ sollen Wohnungen entstehen

Polizei hält sich zu Großeinsatz bedeckt Sprengungen in Nonnenweier werfen Fragen auf

Schock in Nonnenweier: Im Zuge von Ermittlungen wurden am Dienstag in der Hauptstraße nahe der Kirche Sprengkörper gefunden. Um die Gefahr zu bannen, wurden sie vor Ort zur Detonation gebracht. Die Hintergründe sind derweil im Dunkeln.