Nach jahrelangem Leerstand: Denkmalgeschütztes Pfarrhaus in Heiligenzell hat einen Käufer

1 Das Pfarrhaus in Heiligenzell steht kurz vor dem Verkauf. Foto: Bohnert-Seidel

Der Verkauf des Pfarrhaus in Heiligenzell ist so gut wie unter Dach und Fach. Noch in diesem Jahr sollen die Verträge zwischen Gemeinde Friesenheim und einem Interessenten unterzeichnet werden. Viele Jahre hat das Gebäude leer gestanden.









„Es gibt einen Interessenten. Noch in diesem Jahr soll es zum Vertragsabschluss kommen“, teilt Ortsvorsteher Gerold Kadenbach in der Sitzung des Ortschaftsrats Heiligenzell mit. Seit Juli 2023 steht das Pfarrhaus offiziell zum Verkauf durch die Gemeinde Friesenheim. Für eine Teilfläche des Grundstücks mit Pfarrhaus ist ein Mindestgebot von 425 000 Euro gefordert. So hatte das der Gemeinderat am 3. Juli 2023 beschlossen.