Nach jahrelangem Hin und Her: Baugebiet in Ettenheim bietet Platz für 52 Neubauten

Lange Zeit hat das Baugebiet „Supperten II“ im Ettenheimer Rathaus für Kopfweh gesorgt. Nun hat das bürokratische Ringen ein Ende.
„Es ist ein Augenblick, dem ich lange entgegengefiebert habe“, so Bürgermeister Bruno Metz am Montag beim obligatorischen Spatenstich im neuen Baugebiet „Supperten II“, westlich am Marbachgraben angrenzend. Immer wieder hatten sich dem ursprünglich vorgesehenen Baubeginn im Jahr 2022 Hindernisse in den Weg gestellt: Einsprüche des Nabu bezüglich eines Streuobstbestandes im Gebiet, generelle Einsprüche des Bundesverwaltungsgerichts gegen die eingeschlagene Bebauungsplanaufstellung im beschleunigten Verfahren und nicht zuletzt archäologische Grabungsarbeiten, an deren Umfang Metz auf Grund bereits vorangegangener derartiger Untersuchungen seine Zweifel anmeldete. „Auf Grund früherer Grabungen wissen wir, dass der Westen Ettenheims seit der Jungsteinzeit besiedelt war“, so Metz. Die damit verbundenen Kosten in Höhe von rund einer Million Euro hätte man sich gerne erspart.