Nach israelischen Angriffen: Iran zweifelt an diplomatischem Weg mit USA

1 Ghalibaf stellt nach Israels Angriffen in Beiruter Vororten den diplomatischen Weg mit den USA infrage. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran schien zum Greifen nah - jetzt kommt scharfe Kritik aus dem Iran nach Angriffen Israels auf Beiruter Vororte. Zugleich droht der Iran mit Gegenschlägen.







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Teheran - Nach israelischen Angriffen auf Beiruter Vororte stellt der Iran die Einigung mit den USA zur Beendigung des Kriegs infrage. "Wenn Ihr (USA) weder den Willen noch die Fähigkeit habt, Euren Verpflichtungen nachzukommen, dann kann man den diplomatischen Weg auch nicht fortsetzen", schrieb Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf auf der Plattform X. Solchen Angriffen grünes Licht zu geben, könne keine diplomatischen Zugeständnisse erwirken.