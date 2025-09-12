Nach Irrfahrt Richtung Stuttgart: Hermann: Wer mit der Bahn strandet, bekommt künftig einen Taxigutschein

Wer nachts den letzten Anschluss verpasst, bekommt künftig einen Taxigutschein. Das hat der Landesverkehrsminister nach der Bahnirrfahrt vom Wochenende verfügt.
Die nächtliche Irrfahrt am Sonntagabend auf der Frankenbahn ruft auch den Landesverkehrsminister auf den Plan. Fehler können vorkommen, aber Fahrgäste „mitten in der Nacht im Stich zu lassen“, sei ein „inakzeptables Versagen“, sagte Winfried Hermann (Grüne) gegenüber unserer Redaktion. Bei Verpassen des letzten Anschlusses würden künftig Taxigutscheine ausgestellt, kündigte er an. Der Minister reagierte damit auf unseren Bericht über die Odyssee von mehreren Dutzend Fahrgästen auf der Frankenbahn zwischen Würzburg und Stuttgart, die in der Nacht zum Montag in Heilbronn gestrandet waren. Selbst Familien mit Kleinkindern mussten die Nacht am Bahnsteig verbringen. Der nächste Zug fuhr erst um 4.30 Uhr.