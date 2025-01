Nach Insolvenz von Felgenhersteller: BBS-Areal in Schiltach soll nicht zur „Industrieruine“ verkommen

1 Noch ist unklar, wie es mit dem BBS-Areal weitergeht. Foto: Dold

Was wird aus dem BBS-Areal in Schiltach-Hinterlehengericht? Eine Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht. Bürgermeister Thomas Haas machte aber eine Andeutung.









Link kopiert



Ein Bürger fragte in der jüngsten Sitzung des Schiltacher Gemeinderats, was nun aus dem BBS-Areal werde. Die Stadt habe großes Interesse daran, „dass keine Industrieruine entsteht“ und sei daher mit dem Eigentümer und dem Makler in Kontakt, antwortete Bürgermeister Thomas Haas. Er berichtete von verschiedenen Interessenten und deutete an: „Vielleicht gibt es ja eine gute Entwicklung... Also nicht bei BBS selber“, schob Haas schnell hinterher. „Mehr kann ich dazu nicht sagen.“