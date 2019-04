Nach Insolvenz Miller & Monroe: Investor will Mitarbeiter übernehmen

Region - Die Filialen der Modekette Miller & Monroe sollen an eine andere Unternehmensgruppe gehen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz steht nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen mit einem Investor, der die Filialen im Juni übernehmen will. Das teilte die Kanzlei des Rechtsanwalts am Mittwoch mit. Die Mitarbeiter in den rund 160 Filialen sollen dabei ein Angebot zum Wechsel erhalten. Sedlitz hofft, so einen großen Teil der Arbeitsplätze zu erhalten. Zuletzt arbeiteten rund 1800 Mitarbeiter in den Geschäften.