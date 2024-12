So geht es der Metzgerei Martin mit dem neuen Konzept

Nach Insolvenz in Donaueschingen

1 Mutter und Tochter hängen sich nach der Insolvenz voll in die Neugründung rein. Jetzt ziehen die neue Inhaberin Isabelle Schulz (links) und ihre Mutter Gabriele ein erstes Fazit. Foto: Sabrina Morenz

Im April meldete die Metzgerei Martin aus Donaueschingen Insolvenz an. Um den Traditionsbetetrieb zu erhalten, machen Mutter und Tochter mit einem ganz neuen Konzept weiter. Ist die Zukunft des Unternehmens damit gesichert?









Weihnachtskugeln, Nussknacker, funkelnde Sterne: Die Metzgerei Martin in Donaueschingen ist festlich geschmückt. Auch die Ladentheke ist dekoriert, alte Metzgerwerkzeuge liegen dort verteilt. Was fehlt, ist die Ware. Weder Salami noch Wurstsalat sind in der Theke zu finden.