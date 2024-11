Nach Insolvenz der Sulzer Bäckerei: Brothandwerker schließen ihre Läden endgültig

2 Die Filiale der Brothandwerker in der Sonnenstraße hatte am Samstag das letzte Mal geöffnet. Foto: Heidepriem

Nun ist plötzlich doch komplett Schluss mit den Brothandwerkern - auch in Sulz und Aistaig. Am Freitagabend verkünden die Gründer Sebastian Gaux und Benjamin Bonk die Schließung ihrer Läden.









"Vielen Dank für Ihre Treue - Wir sagen auf Wiedersehen" heißt es in der Überschrift des Abschiedsbriefs der Brothandwerker bei Facebook, Instagram und an der Ladentüre. Nach "drei wundervollen Jahren" sei am 30. November Schluss und die Läden würden geschlossen. "Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht", betonen Gaux und Bonk im Schreiben und bringen gegenüber ihren Kunden und Helfern große Dankbarkeit zum Ausdruck.