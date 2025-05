Nach Impuls aus Bürgerschaft: Hugsweierer Rat diskutiert über Tempo 30

Zahlen zum Thema Verkehr waren Thema im Ortschaftsrat. Peter Winkels (SPD) stellte anhand der Auswertung des Verkehrszählgeräts am Ortsausgang von Schuttern her kommend dar, wie die Frequentierung der Kirchstraße vom 22. Januar bis 28. Februar aussah. Zum Verdruss des Rats hatten die Zahlen lediglich eine begrenzte Aussagekraft, da der Messzeitraum eigentlich nur zwei Wochen betrug. Hintergrund war ein Defekt des Messgeräts während der ersten Hälfte, so dass lediglich erfasste Zahlen aus der zweiten Februar-Hälfte vorlagen und ausgewertet werden konnten.

Anhand der angepassten Zahlen stellte Winkels dar, dass im Mittel rund 550 Fahrzeuge pro Tag und zwischen 60 und 70 pro Stunde die Messstelle passierten. „Das ist insgesamt überschaubar“, ordnete er ein. Im Schnitt wurden unter 40 Stundenkilometer seitens der Verkehrsteilnehmer bei der Einfahrt ins Dorf erreicht – ein Ausreißer erreichte allerdings 103 Stundenkilometer.

Lesen Sie auch

Am Ratstisch entwickelte sich anschließend eine Diskussion. Anlass war die Wahrnehmung einer Zuhörerin, dass gerade Schwerverkehr in der Regel zu schnell auf der Kirchstraße in den Ort fahre. Sie kritisierte, dass in Hugsweier keine Tempo 30-Regelung möglich sei, wie beispielsweise in Schuttern oder Oberweier. Hingewiesen wurde sie darauf, dass in Schuttern die Fahrbahn weitaus enger sei.

In die nächste Verkehrsschau gab Ortsvorsteher Georg Bader (Freie Wähler) das mehrheitliche Stimmungsbild mit, eine Tempo 30-Regelung für Kirch- und Hugsweierer Hauptstraße anzustoßen. Gerade jetzt, da die Brücke nach Hugsweier für Schwerverkehr gesperrt sei, mache diese Regelung hinsichtlich der Umleitungsstrecke Sinn, so die Meinung des Rats.

Vom Frühjahr 2024 bis März 2025 wurden 269 Räder ausgeliehen

Auch der Radverkehr war Thema. Die im Frühjahr 2024 eingeweihte Leihstation für Fahrräder und E-Fahrräder verzeichnete bis einschließlich März insgesamt 269 ausgeliehene und 266 wieder zurückgestellte Räder. Diese Auswertung teilte Ortsvorsteher Bader mit. Er selbst sprach angesichts von insgesamt rund 1500 Hugsweierer Einwohnern von einer regen Nutzung des Angebots, während andere Ratsmitglieder differenzierter urteilten.

Unsere Empfehlung für Sie Untersuchung der Stadt läuft Ab wann auf der B 3 in Lahr Tempo 30 gelten könnte Gemeinsam mit einem Fachbüro prüft die Stadt Lahr die Lärmbelastung entlang der B 3. Ist es dort zu laut, führt wohl kein Weg an einer Geschwindigkeitsreduzierung vorbei.

Günter Noll (SPD), dessen Tochter das Angebot nahezu täglich nutzt, kam die Quote von nicht einmal einer Leihe pro Tag „gefühlt zu gering“ vor. Weitere Räte gaben als persönliche Beobachtungen wieder, dass definitiv Räder ausgeliehen und wieder gebracht würden. In den meisten Zeiten sei die Station nicht vollständig befüllt, was bedeute, dass Bürger mit den Leihrädern unterwegs seien. Abzuwarten bleibe, wie sich das Angebot in Zukunft weiterentwickeln werde.

Radverkehr in Lahr

Der Radverkehr ist kommenden Donnerstag, 15. Mai, Thema im Lahrer Verkehrsbeirat. Es geht unter anderem um den Wunsch der Stadt, den Rosenweg und den östlichen Teil der Raiffeisenstraße abschnittsweise zu Fahrradstraßen zu machen. Die Sitzung im großen Sitzungssaal des Rathaus 2 beginnt um 17.30 Uhr.