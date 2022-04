1 Der Zollernalbkreis muss keinen Impfstoff wegwerfen: Nach der Schließung der Impfstützpunkte habe man die übrigen Dosen verteilt. Foto: ©mhp-stock.adobe.com

Einen Monat ist es her, dass das Impfzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten und der Impfstützpunkt in Erzingen geschlossen wurden. Die Impfbereitschaft ist massiv gefallen. Blieb nach der Schließung eigentlich Impfstoff übrig?















Zollernalbkreis - Seit der Schließung des Impfzentrums auf dem Meßstetter Geißbühl wird seit Ostern jeden Sonntag im Zentrum am Fürstengarten in Hechingen gegen Corona geimpft. Anja Heinz, Pressesprecherin des Landratsamts Zollernalb, erklärt auf Frage unserer Redaktion, dass der Impfstoff, der nach der Schließung des Meßstetter Stützpunkts übrig geblieben ist, nun in Hechingen weiter verwendet wird. Um so wenige Impfdosen wie nur möglich wegwerfen zu müssen, habe man seit Beginn der Impfkampagne im Frühjahr 2021 stets mit einem Terminbuchungssystem gearbeitet, um nur die tatsächlich benötigte Menge an Impfstoff aufzuziehen.

Übrige Dosen wurden verteilt

Die Impfstoffe sind nur wenige Monate lang haltbar. Das Vakzin von Biontech/Pfizer beispielsweise ist im ultratiefgefrorenen Zustand neun statt bislang sechs Monate haltbar. Um zu vermeiden, dass Impfstoff weggeworfen werden muss, wurden weitere Fläschchen Vakzin auch an Hausärzte und die mobilen Impfteams anderer Landkreise verteilt, damit diese noch vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums verimpft werden können.

23 Personen ließen sich am Sonntag impfen

Derzeit ist die Impfbereitschaft gering: In den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens wurde der 3G-Status abgeschafft, ein Teil der Bevölkerung hat bereits im Winter die sogenannte Booster-Impfung erhalten und die Infektionszahlen flachen weiter ab.

Am vergangenen Sonntag, 24. April, hat das mobile Impfteam beispielsweise 23 Impfungen im Zentrum am Fürstengarten verabreicht. Jeden Sonntag stehen dort rund 80 Impftermine zur Verfügung. Vereinzelt führen auch niedergelassene Ärzte Schutzimpfungen gegen das Coronavirus durch.

Doch mit Blick auf den Herbst ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Impfungen wieder steigen wird. "Sollte der öffentliche Gesundheitsdienst im Herbst wieder von der Landesregierung den Auftrag zur Durchführung von Impfungen erhalten, können die Impfkapazitäten kurzfristig wieder erhöht werden", erklärt Heinz. Diese Beauftragung laufe Stand heute zum Ende des Monats Mai aus. Der dafür notwendige und zu diesem Zeitpunkt verfügbare Impfstoff werde dann entsprechend der geltenden Vorgaben rechtzeitig bestellt.

Schlusslicht in Baden-Württemberg

Seit Beginn der Impfkampagne wurden im Zollernalbkreis 124 258 Menschen mindestens zwei Mal gegen eine Covid-19-Infektion geimpft. Das entspricht 71,6 Prozent der Bevölkerung. Laut Zahlen des Sozialministeriums Baden-Württemberg haben lediglich 39,1 Prozent der Menschen im Zollernalbkreis bisher mindestens eine Aufrischimpfung erhalten. Damit bildet der Zollernalbkreis das absolute Schlusslicht der Statistik in Baden-Württemberg.