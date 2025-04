1 Belma Dzaferi fühlt sich beim SC Freiburg sehr wohl. Foto: SC Freiburg

Im Sommer wechselte Belma Dzaferi von der TSG Balingen in die U20 des SC Freiburg. Dort fühlt sich die 16-Jährige wohl und ist schnell angekommen – obwohl sie aufgrund einer langen Verletzungspause erst vor wenigen Wochen ihr Debüt in Liga zwei feierte.









Den 23. März wird Belma Dzaferi wohl so schnell nicht vergessen. Es lief die 68. Minute in der 2. Frauen-Bundesliga, als die 16-Jährige erstmals für die U20 des SC Freiburg in einem Pflichtspiel aufs Feld durfte.