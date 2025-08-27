Nach Hype auf Social Media: Stadt Schramberg sieht leerstehende Klinik nicht als „Lost Place“

Nach einem viralen TikTok-Beitrag und wiederholtem Vadalismus an der ehemaligen Klinik in Schramberg äußert sich die Stadt – auch dazu, wie das Gelände vor Eindringlingen geschützt wird.
Das ehemalige Krankenhaus in Schramberg wird auf Social Media immer wieder als sogenannter Lost Place angepriesen. Erst vor kurzem hatte ein Beitrag zu der leerstehenden Klinik auf TikTok mehr als 300.000 Aufrufe erzielt – und damit neue Aufmerksamkeit auf das Areal gelenkt. Immer wieder dringen Unbefugte ein, vor zwei Wochen ist es zuletzt zu einem Fall von Vandalismus gekommen.