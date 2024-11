Nach Horrorszenario in Neuried: Hunde-Totbiss hat für Halterin kaum Konsequenzen

1 Dieser Schäferhund und Kangal-Mix haben Mitte September in Altenheim in der Straße „Im Holderstock“ einen Artgenossen getötet. Nach dem Vorfall waren sie gesichert und in das Offenburger Tierheim gebracht worden. Nun hat die Halterin ihre Tiere wieder. Foto: privat

Die Vierbeiner, die Mitte September in Neuried einen Artgenossen getötet haben, sind wieder zurück bei der Besitzerin. Die Frau aus Frankreich muss nur für die Tierheimunterbringung aufkommen. Die Gemeinde zeigt die Ordnungswidrigkeiten in dem Fall an.









Ein Schäferhund und ein Kangal-Mix stürmen auf das Grundstück, greifen dort einen Artgenossen, einen Jack Russell, an und verletzen diesen schließlich so sehr, dass er stirbt – dieses Horrorszenario ist Mitte September in der Straße „Im Holderstock“ in Altenheim Realität geworden (wir berichteten). Konsequenzen hat der Vorfall für die Halterin der Tiere aus Frankreich – diese konnte zwischenzeitlich ermittelt werden – jedoch offenbar kaum, wie die Polizei unserer Redaktion nun auf Nachfrage mitteilt.